Cuando regrese de Miami: Marcela Vacarezza reveló en que ciudades de Chile viviría con su familia

20 oct. 2024 - 13:15 hrs.

El pasado domingo 13 de octubre, los Araneda-Vacarezza estrenaron el primer capítulo de la segunda temporada de su pódcast, "Tenemos que hablar", en donde respondieron divertidas preguntas de un juego de cartas, que generaron revuelo en la mesa de conversación.

Una de las respuestas que dio Marcela tuvo que ver con el lugar en donde se iría a vivir. Recordemos que toda la familia, exceptuando, Florencia, que reside en Chile, se encuentra viviendo en Miami, Estados Unidos, debido a proyectos laborales del animador en el país norteamericano.

¿Dónde viviría Marcela Vacarezza?

Al respecto, Marcela contestó rápidamente que, "yo creo que en dos lugares. Primero en Chile, de vuelta, de todas maneras. Y del extranjero, España. Siempre es un país que me ha llamado la atención". Una respuesta que su hija mayor, Martina, cuestionó.

"Estás mintiendo", le dijo ella. "No, el idioma es fácil, me caen bien los españoles...", señaló Vacarezza, pero Martina no se refería a eso como mentira, sino que a su respuesta sobre su deseo de vivir en Chile, que para la primogénita fue poco precisa.

"Siempre habías dicho que cuando vieja quería vivir en Frutillar", le recordó Martina. Ante aquello, Marcela clarificó que "dije Chile". "Pero Chile es muy amplio", le retrucó la joven a su mamá, quien tuvo que dar una completa contestación sobre los lugares en los que viviría en nuestro país.

"Depende de la edad. Si me fuera vieja a Chile, feliz me iría a vivir a Pucón, Puerto Varas, Frutillar, alguna zona así. Si me fuera ahora, me iría a Santiago, y si es en el extranjero, España", sentenció, escogiendo de este último país la ciudad de Málaga.

Todo sobre Famosos chilenos