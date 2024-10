"Hoy me sentí sola": Ingrid Parra se desahoga en redes sociales tras colapsar frente a su hija

19 oct. 2024 - 13:15 hrs.

Ingrid "Peka" Parra decidió transparentar en redes sociales que vivió una difícil situación. La actriz compartió una fotografía en la que aparece llorando y contó a sus seguidores que durante el pasado jueves el estrés la hizo colapsar.

Parra es influencer y, además, trabaja como orfebre, diseñando sus propias joyas, que vende en una tienda de Providencia. A sus 40 años debe dividir su tiempo entre su negocio y la maternidad, ya que tiene una hija de dos años.

El sentido desahogo de Peka Parra

A través de sus stories, la exintegrante de "Morandé con Compañía" se desahogó respecto a su vida: "Siempre me muestro feliz en este lugar, pero hoy colapsé. Hoy me sentí sola, hoy me dio pena todo, hoy cociné y me quemé la mano, se me cae todo al piso".

En este sentido, reveló que recibió contención de quien menos esperaba: "Hoy Emma (su hija) me vio llorar desconsoladamente, mientras miraba todo en el suelo y me dijo 'mamá, no te preocupes, yo estaré contigo para siempre'".

Las palabras de la pequeña la afectaron aún más, sin embargo, la dieron ánimo: "Hoy también me cuestioné si estaba bien que Emma me vea así, y le expliqué que tenía pena, que me sentía triste y ella me abrazó".

"Peka", quien está separada, finalmente afirmó que "no mentiré, no fue suficiente; pero fue reconfortante. Soy mamá, emprendedora, dueña de casa y hago lo que puedo con lo que tengo".

