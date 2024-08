El emprendimiento de Ingrid "Peka" Parra: ¿De qué se trata y dónde está ubicado?

08 ag. 2024 - 18:31 hrs.

La actriz Ingrid "Peka" Parra, además de su actividad en redes sociales y medios de comunicación, trabaja como orfebre, diseñando sus propias joyas, que vende en una tienda situada en un centro comercial de Providencia, en la región Metropolitana.

Su tienda, llamada Ingrid Parra Orfebre, ofrece, tanto de forma presencial como online, diferentes tipos de joyas que son de su propia creación. La variedad va desde cadenas, collares, anillos, entre otros, combinando diferente tipo de técnicas y materiales.

Ingrid Parra en su faceta de orfebre

El emprendimiento de Peka Parra

En una entrevista con La Cuarta, reveló que la pasión por crear artículos hechos a mano por ella misma viene desde que ella era una niña. En la conversación, recordó que cuando era adolescente le solía regalar pulseras y collares a sus amigas y familiares.

"Desde chica siempre hice hue... con mostacillas, regalando la 'pulsera de la amistad', que las hice de antes que saliera Taylor Swift regalando la 'pulsera en la amistad'; o haciéndole collares a mi mamá, aritos y ropa para mis Barbies", indicó.

Productos de Ingrid Parra

"Siempre tuve esa inquietud de hacer cosas, no fue tan difícil encontrar esta veta de orfebre, para nada. Fue un día en que estaba pensando: '¿Qué puedo hacer que me apasione?', y dije: '¿Cómo se hará un anillo?'. Me metí a YouTube, ahí caché el proceso y busqué dónde hubiera una escuela en Santiago, encontré, me metí y me encantó", añadió.

Productos de Ingrid Parra

Algunos de sus famosos clientes han sido Antonella Ríos, a quien un ex le pidió matrimonio con un anillo hecho por ella, el cual tenía zafiro y diamantes. Eso sí, no alcanzó a llegar al Registro Civil la joya ya que la actriz no se casó.

A Kike Morandé le regaló unas colleras con forma de herradura, debido al gran gusto que tiene él por los caballos y la hípica. Otros nombres evitó decirlos, debido a que ella sabe que como vendedora es la "herramienta para conseguir un producto".

Ingrid Parra realiza tanto ventas en físico como de forma online. Los pedidos pueden ser completamente personalizados por el cliente, quienes le envían la idea a Peka, ella la diseña, y luego se encarga de llevarla a la realidad, afirma en su cuenta de Instagram @ingridparrataller.

