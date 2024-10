María José Quintanilla sorprendió a Pamela Díaz con su respuesta sobre si desea convertirse en madre

18 oct. 2024 - 13:16 hrs.

La cantante y conductora de televisión María José Quintanilla participó en el más reciente episodio del programa de YouTube de Pamela Díaz, "Sin Editar". Durante su aparición, tuvo que enfrentarse al ya característico cuestionario que la "Fiera" acostumbra hacer a sus invitados.

Uno de los temas que abordaron durante la conversación fue sobre la posibilidad de que "Coté", quien a finales de 2023 contrajo matrimonio con el kinesiólogo Eduardo Carrasco, se convierta en madre por primera vez.

Coté Quintanilla reveló si desea tener hijos

Tras mencionar que tiene 34 años, la artista fue consultada sobre si deseaba tener hijos. María José respondió con un "sí", lo que llevó a la panelista a ofrecerle un peculiar consejo: "Tener hijos hoy en día, con cómo está la sociedad, ya es difícil, y los cabros están muy especiales. Además, nosotros no tenemos mucho tiempo".

La intérprete de "Fue difícil" manifestó que eso no le preocupa y reveló su verdadero temor respecto a la maternidad. "¿Duele? Es que yo le tengo susto a la pujada", señaló, sorprendiendo a Pamela.

Posteriormente, explicó que este miedo surgió a raíz de la experiencia de su hermana, quien en dos ocasiones "no alcanzó a pedir la epidural, entonces mis parámetros son altísimos". Además, comentó que estuvo presente durante el tercer parto y que vio absolutamente todo.

Respecto a si se emocionó al ver llegar al mundo a su sobrino, Coté confesó que "yo, que con esas cosas no soy tan sensible, lloré, me emocioné, la abracé… y como que mi visión de ella cambió, la admiro, qué fortaleza".

Finalmente, enfatizó que lo que más le inquieta sobre la idea de tener hijos son los dolores del parto y los que se experimentan las mujeres después de este.

