"Yo siempre lo he amado": Anaís Vilches habla de su reconciliación con Marcianeke tras más de un año separados

A comienzos de este 2024, Marcianeke volvió con su expolola, Anaís Vilches, quien lo acompañó durante la primera etapa de su carrera, justo cuando comenzó a hacerse famoso en todo el país. Las cosas, eso sí, se complicaron con la popularidad del joven, lo que los llevó a separarse por poco más de un año.

En ese lapso, ambos tuvieron otras parejas. Una de las más reconocidas de Marcianeke fue Ignacia Michelson, con quien incluso llegó a asistir a la gala del Festival de Viña del Mar. Ella, por su parte, también mantuvo romances, pero decidieron dejar atrás su pasado para volver a comenzar lo que tenían.

La reconciliación de ambos

Así lo contó Anaís en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), revelando que ella fue quien propicio esta reconciliación. "Yo siempre lo he amado. Yo lo busqué para el reencuentro y no me costó, al tiro se dio. En un inicio nos juntamos para conversar porque teníamos una conversación pendiente, no para volver, y después de eso no nos separamos más", reconoció.

Sobre la reacción que tuvo la gente al ver que se habían reconciliado, Vilches aseveró que "fue impactante, pero mucha gente estaba muy feliz, me escribían 'ay, qué rico que volvieron. Siempre he tenido fans en la relación. Nosotros estamos juntos desde sus inicios".

De hecho, el público, que en un comienzo la odio por cómo se dio el quiebre con Marcianeke, existiendo acusaciones cruzadas entre ambos de diferente tenor, hoy se muestra complaciente y muy feliz por ella.

"Ya casi no recibo hate (odio). La gente me quiere harto", confesó, revelando que aquello se estaría dando debido a que "ya no ando metida en cahuines, no pesco la mala onda. Antes, cuando hablaban mal de mí, siempre salía a defenderme porque no me gusta que hagan eso, entonces por ahí se formaban discusiones y cahuines", cerró.

