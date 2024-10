¿Quién es Kate Cassidy, la novia del fallecido cantante Liam Payne?

16 oct. 2024 - 20:44 hrs.

El músico británico Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, falleció este miércoles a los 31 años tras caer desde tercer piso de un hotel de Palermo, en Buenos Aires, según informó la policía local.

El compositor, cantante y guitarrista había llegado hasta Argentina para asistir, el pasado 2 de octubre, a un concierto de su excompañero de banda Niall Horan en Buenos Aires. En dicho país, Payne había estado acompañado por su novia, Kate Cassidy.

¿Quién es Kate Cassidy, la novia de Liam Payne?

Kate Cassidy es una influencer de origen estadounidense de 25 años, que cuenta con más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte, principalmente, contenido de viajes y moda.

De acuerdo a medios internacionales, la novia de Liam Pyne se mudó recientemente a Londres, debido a que sentía una fuerte conexión con ese destino debido a la nacionalidad británica de su padre.

La relación entre Kate y Liam se hizo pública en octubre de 2022 luego de que fueran vistos juntos, por primera vez, en la celebración de Halloween, instancia en que se disfrazaron de Pamela Anderson y Tommy Lee.

Liam Payne y su novia, Kate Cassidy (Instagram)

De ahí en adelante, la pareja comenzó a ser vista de manera regular en distintos eventos sociales, como por ejemplo en el estreno del documental del exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson, "All of Those Voices", en marzo de 2023.

En octubre del presente año, Kate Cassidy habría estado con Liam en Argentina, según los posteos que el mismo cantante realizó en su cuenta personal de Snapchat. Tras el fallecimiento de su pareja, la influencer aún no ha emitido comentarios.