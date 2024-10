"No puedo ver esa marca": María José Quintanilla reveló su insólito primer sueldo cuando aún estaba en el colegio

17 oct. 2024 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante y animadora de televisión, María José Quintanilla, fue la más reciente invitada al programa de conversación "Sin Editar", conducido por Pamela Díaz. En el espacio, el cual es transmitido a través de Youtube, la exchica Rojo reveló detalles no tan conocidos sobre su vida personal y profesional.

"¿Cuánto fue tu primer sueldo?", le preguntó "la fiera" a Quintanilla, cuya respuesta impactó a la conductora. "Me pagaron con cereales, fueron como seis u ocho cajas de cereales", indicó la artista.

"No voy a decir la marca, pero no la puedo ver"

María José Quintanilla inició su carrera con tan solo 11 años. Sobre sus comienzos, la cantante recordó la resistencia de sus padres a que ella diera los primeros pasos en su carrera a tan corta edad. "Me fui castigadísima, '¿qué te crees que nosotros como padres no podemos solventarte? Esto no es tu labor'", narró sobre el reto que recibió de su mamá tras descubrir que trabajaba cantando en pubs.

"Trabajé una semana en Bellavista cantando cuecas, los gringos daban buenas propinas", relató Quintanilla. No obstante, su madre mantuvo su resistencia. "Mi mamá les quitaba las propinas y decía: 'mi hija no está cantando por dinero'".

Posterior a esta anécdota, Pamela Díaz le preguntó de forma directa a María José cuál fue el monto de su primer sueldo. "Me pagaron con cereales", contestó Quintanilla. "No voy a decir la marca, pero no la puedo ver", agregó.

"Fueron como seis u ocho cajas de cereales, yo llevaba las cajas al colegio", confesó la cantante, quien reconoció que no pudo comer toda la mercancía y optó por regalarla a sus compañeros de curso.

