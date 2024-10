La aclaración de Issis Méndez tras round virtual con Steffi y Leo: "No hice nada con intención de dañar"

15 oct. 2024 - 11:07 hrs.

Durante el fin de semana, el cantante DJ "Leo" Méndez se reunió con una de sus hijas menores, Issis, quien a comienzos de septiembre expuso en redes sociales que se encontraba distanciada de su padre y de sus hermanos.

La joven influencer compartió en su cuenta de Instagram algunos registros del reencuentro con su progenitor. Sin embargo, nuevamente se vio involucrada en una polémica a raíz del mensaje que escribió en uno de los post.

"Nosotros después que nos sacaron de contexto y nos difamaran", afirmó Issis. Estas palabras provocaron una rápida reacción de su hermana mayor, Steffi, quien respondió a través de historias: "Cuando te conviene le vuelves a hablar y cuando te conviene te sacan de contexto".

La aclaración de Issis tras round virtual con sus hermanos mayores

El quiebre familiar se evidenció aún más cuando Leo Jr. acusó a Issis de tener una relación amorosa con el hijo de la actual pareja de su madre, lo que generó mayor atención mediática en torno al recordado clan.

Este lunes, Issis decidió romper el silencio sobre el conflicto mediante su canal de difusión de Instagram: "Gracias a todos los que me han escrito cosas lindas, yo estoy bien y honestamente no vale la pena hablar para seguir dando de qué hablar. Yo sé cómo son las cosas y con eso me quedo tranquilita".

Eso sí, la adolescente aclaró algunos puntos. "Nunca hablé mal de mi papá públicamente y eso lo tenemos nosotros claro (yo y él), todo se malinterpretó (los medios de comunicación quisieron tener contenido de qué hablar)", manifestó.

"Uso mis redes como hobby y para hacer contenido, nada más. Nunca me interesó tener seguidores, solo se dio que a las personas les gusta mi contenido, que no se basa en mi apellido que tengo por mi padre".

Finalmente, enfatizó en que "yo no hice nada con intención de dañar, cuando hago cosas que se pueden malinterpretar siempre pongo 'contenido'. No hablaré más del tema, tampoco este texto y aclaraciones es para alguien específico".

Historias de Instagram de Issis Méndez.

