"Me dan like todo el día": Coté López revela si tiene pretendientes después de su separación con Luis Jiménez

14 oct. 2024 - 18:54 hrs.

Tras su mediática separación del exfutbolista Luis Jiménez, la modelo y empresaria María José "Coté" López ha estado disfrutando de su soltería. No obstante, ha admitido públicamente que este período ha sido difícil para ella.

La influencer y el "Mago" estuvieron juntos por casi dieciocho años. Sin embargo, una serie de rupturas y reconciliaciones optaron por poner punto final a su historia de amor. Actualmente, se encuentran realizando los trámites de divorcio.

Coté López revela si tiene pretendientes después de su separación

En paralelo al quiebre matrimonial, Coté enfrentó el fallecimiento de su querida abuelita, lo que significó un duro golpe emocional para ella. "He vivido el peor año de mi vida y estoy pasando por el peor duelo de mi vida. Solo intento sobreponer lo bueno siempre", confesó recientemente en redes sociales.

Durante este lunes, la escritora inició una ronda de preguntas para interactuar con sus seguidores. López recibió variados mensajes, incluyendo algunos en los que era consultada por su actual situación sentimental.

"¿Algún pretendiente? Te deben escribir miles", le escribió un usuario. La celebridad respondió: "Creo que intimido un poco, porque no me escribe nadie, o poco. Me dan like todo el día, sigue y dejan de seguir para llamar la atención".

En la misma línea, cuestionó a aquellas personas que utilizan esos métodos de conquista: "¿En serio creen que tiene algo de sexy? Dios, qué poca seguridad de los hombres o miedo al rechazo. Jamás podría fijarme en un hombre así".

Historia de Instagram de Coté López

