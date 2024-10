Coté López aclara su estado de salud tras acudir a una clínica capitalina: "Recen por mí"

07 oct. 2024 - 12:10 hrs.

Durante la mañana de este lunes, la influencer y empresaria María José "Coté" López sorprendió a sus seguidores de Instagram al comunicar que se encuentra complicada de salud y que tuvo que acudir a una clínica capitalina.

"Cuando manifesté estar en una ubicación, yo me refería de hotel en el Caribe, no en la clínica", partió contando en un video subido a sus stories, en que deja ver parte de la habitación del centro médico en el que está.

Coté López aclara su estado de salud

En el registro, López aclaró que llegó hasta el recinto para tratar una afección que no es de gravedad. "No es nada grave, para que no se estresen, solo me tengo que sacar unos cólicos, no sé qué, del endometrio", afirmó.

En otro post, "Coté" se mostró en bata médica y medias antitrombóticas, que suelen usarse después de una cirugía para ayudar a reducir el riesgo de formar coágulos de sangre. Cabe destacar, que la modelo no especifico si iba a someterse a una operación.

Más tarde, la exesposa de Luis Jiménez compartió una nueva fotografía en la que volvió a tranquilizar a sus seguidores, asegurando: "Repito, no es nada grave, ni tampoco estético, para que no inventen cosas".

Fiel a su característico sentido del humor, la celebridad aprovechó para bromear sobre su situación: "Recen por mí, imagínense despierto muerta, ya broma, no se puede despertar muerta, para el que no lo entendió".

Todo sobre Famosos chilenos