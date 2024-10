"A mí me gusta la verdad": Pampita defiende la filtración de conversaciones que hizo para desmentir a su exmarido

05 oct. 2024 - 16:15 hrs.

Hace una semana, la modelo y presentadora de televisión argentina, Carolina Ardohain, conocida como Pampita, confirmó su quiebre matrimonial del empresario y político argentino Roberto García Moritán.

Ambos abordaron el fin de su relación a través de Instagram. Eso sí, Pampita compartió una serie de pantallazos de conversaciones de WhatsApp con García Moritán para evidenciar que el quiebre se dio el 20 de septiembre y no como señaló su exmarido, quien afirmó que estaban separados "hace un tiempo".

El programa argentino "A la Tarde", de América TV, abordó a la modelo y le consultó por la filtración de las conversaciones de WhatsApp, a lo que respondió de forma tajante "a mí me gusta la verdad".

"A mí me importa mucho la verdad, siempre. A veces, si es necesario salir a mostrar la verdad y no queda otra, me veo en esa situación que no me gusta, pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son", agregó Pampita sobre su decisión de subir los pantallazos.

"No voy a ir a ningún lado para hablar del tema"

La presentadora de televisión afirmó que "no voy a ir a ningún lado para hablar del tema, ojalá que ni ahora ni nunca. Voy a reservar todo para tratar de mantenerlo en privado", agregando también que "trato de estar lo mejor posible para mi familia y para mis hijos".

Además, Pampita hizo una petición a la prensa argentina, la que se basa en el bienestar de sus hijos.

"Ojalá vivamos todos en paz. No vengan a mi casa, por los chicos, porque se ponen re nerviosos para entrar y para salir, es incómodo. Yo los protejo, entonces no vengan (...). Espero que entiendan y termine el tema de una vez por todas, y que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con tranquilidad", concluyó la modelo.

