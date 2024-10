"Esta faceta me está gustando": Árbitra Cindy Nahuelcoy abordó su incursión en plataformas de contenido para adultos

05 oct. 2024 - 09:15 hrs.

La árbitra de fútbol profesional, Cindy Nahuelcoy, entregó detalles sobre su incursión en el mundo de las plataformas de contenido para adultos y el recibimiento que ha tenido por parte de sus seguidores.

Cabe recordar que Nahuelcoy se encuentra alejada de las canchas tras recibir 40 partidos de suspensión como castigo debido a una acusación realizada ante la Comisión de Árbitros.

¿Qué dijo Cindy Nahuelcoy sobre su debut en Onfayer?

En conversación con LUN, la profesional comenzó sincerando que "cuando la ANFP me castigó las 40 fechas el año pasado, muchos seguidores me decían que cumpliera el castigo con una plataforma para adultos. Yo lo encontraba una locura porque siendo árbitra era imposible".

"Todos sabemos que es un ambiente súper machista y que no iba a ser bien visto. Por eso lo descarté en ese momento, porque quería seguir arbitrando. Pero ya estando afuera lo pensé bien y me decidí. Ahora no tengo a quién darle explicaciones en lo laboral", agregó.

Al ser consultada respecto a por qué escogió la plataforma Onfayer, Nahuelcoy le explicó al medio citado que "en Onlyfans y en Arsmate te inscribes, sacas tus fotos y las subes. En cambio, en Onfayer tienen un equipo de trabajo más completo, con fotógrafos, lugares para las sesiones. Yo solo tengo que llevar la ropa para la sesión y obviamente decido lo que quiero mostrar".

"Nunca en mi vida había tenido una sesión de fotos sola. Yo siempre salgo sonriendo en las poses, nunca me sacaba fotos sexy. En mi Instagram nunca subí una así porque en el arbitraje no era bien visto. Esa parte de mí, sensual, la tenía reprimida cuando era árbitra", agregó.

Finalmente, aseguró que "uno no está acostumbrado a verse en otra faceta. Es algo nuevo, pero esta faceta de Cindy Nahuelcoy me está gustando mucho porque es bonito verme de otra forma (...) Si me dan ganas de hacer un desnudo, lo haré. Siento que ya me saqué la vergüenza de mostrar mi cuerpo. No tengo por qué esconderme, yo decido lo que hago con mi cuerpo. Voy a ir con todo en esta plataforma, a diferencia de otras personas que suben fotos con pura lencería".

