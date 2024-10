"Terminamos llorando los dos": La sentida reflexión de Vanesa Borghi sobre la maternidad

04 oct. 2024 - 16:28 hrs.

Una profunda reflexión fue la que hizo Vanesa Borghi, a través de sus redes sociales, sobre su reciente maternidad, dejando en claro que durante este período de su vida, el cual fue altamente deseado y le ha dado mucha felicidad, no está exento de complicaciones.

Al pie de una publicación en Instagram donde aparece un carrusel de imágenes de ella cargando al pequeño Teo, Vanesa escribió sobre sus pensamientos en estas primeras semanas que lleva siendo madre en compañía de su pareja, Carlos Garcés.

La reflexión de Vanesa Borghi

"Eres mi vida entera... Y aunque no todos los días sienta que lo estoy haciendo bien, estoy dando lo mejor de mí en cada momento. Lógico que a veces me frustro porque mi bebé no deja de llorar y me da mucha pena no poder ayudarlo, así que terminamos llorando los dos", partió escribiendo.

Luego agregó que "tanto Teo como yo estamos aprendiendo, nos estamos amoldando y conociendo... A pesar de que la maternidad tiene sus días grises, mi gordito me mira y soy completamente feliz, no necesito nada más".

Antes de terminar la reflexión, Borghi le preguntó a sus seguidoras que si durante la maternidad han vivido una situación similar, recibiendo solo mensajes de empatía de parte de sus seguidoras, quienes comprendieron totalmente su sentir.

"Sí. Y siempre", "el día que nació Teo, nació también una Vanesa nueva", "linda, Vane. Te leo y me veo en la misma situación que estuve hace dos años", "todo se va acomodando y fluyendo al ritmo indicado", "las redes de apoyo son fundamentales", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

