Isidora Carvallo contó cómo sufrir alopecia y diabetes la inspiró a postular al Miss Chile: "Estoy orgullosa de mí"

Una de las candidatas para el concurso de belleza Miss Mundo Chile es Isidora Carvallo, la hija mayor de Nicole Pérez, la recordada "Doctora Cahuín" de "Mekano", quien busca aportar con un mensaje de amor propio y aceptación.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la joven de 19 años contó parte de su historia. Isidora tuvo una adolescencia complicada, ya que cuando comenzaba esa etapa de su vida le diagnosticaron alopecia areata universal, una patología autoinmune que hizo que perdiera su cabello.

La historia de Isidora Cavallo, candidata al Miss Mundo Chile

Isidora confesó que el proceso para volver a quererse no fue fácil y solía preguntarse por qué a mí: "Me intenté suicidar dos veces porque uno piensa en la muerte: para mí se había acabado el mundo cuando perdí el pelo. La edad en que me dio lo volvió todo más complicado. El pelo en ese entonces para mí era sinónimo de feminidad".

En 2020 le detectaron diabetes tipo 1 y pese a las complicaciones médicas que sufrió, cambió de actitud. "En ese entonces pesaba 98 kilos, estaba con sobrepeso y pelada. De pronto, gracias a la diabetes comencé a bajar de peso y con el apoyo de mi mamá me empecé a hacer otra pregunta: ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo esto?".

"Descubrí que mi propósito es inspirar, inspirar a muchas personas que la están pasando mal por la razón que sea, que todo tiene un propósito en la vida. Cuando decidí sacarme la peluca ya no se volvió un tema, y al tener esta actitud, para la gente tampoco lo era. Mi alopecia se transformó en mi sello", afirmó.

Respecto a su participación en el certamen, comentó que "surgió esta posibilidad y me hizo tanto sentido porque Miss Chile Mundo es un certamen que habla de una belleza con propósito y es justo lo que quiero entregar, así que calzó con mi presente".

"Siento que crecí como persona, como mujer. Estoy orgullosa de mí. Con mi testimonio puedo hacer algo diferente y meterme en la cabeza de las personas, no solo como una cara bonita. Es como la historia del Ave Fénix", reflexionó

