La tajante respuesta de Daniel Valenzuela sobre tener más hijos tras empezar nuevo romance: "Ella está súper de acuerdo"

03 oct. 2024 - 13:08 hrs.

Daniel "Palomo" Valenzuela se dio una nueva oportunidad en el amor. El conductor de televisión dejó la soltería para comenzar una relación amorosa que ya podría considerarse estable, ya que lleva cerca de ocho meses emparejado.

A comienzos de septiembre, el comunicador confirmó los rumores y presentó públicamente a su polola, una mujer chilena dedicada al mundo del fitness, llamada Andrea Sanhueza. Junto a ella subió una romántica foto a su cuenta de Instagram.

Daniel Valenzuela reveló si tendría más hijos con su nueva pareja

Durante esta semana, Valenzuela estuvo en el programa Todo va a estar bien de Eduardo de la Iglesia, donde se refirió a su actual situación amorosa. Fue en este contexto, donde realizó una reveladora confesión sobre sus planes a futuro.

El locutor radial descartó tajantemente volver a casarse tras su fallido matrimonio con Paloma Aliaga, con quien tuvo dos hijas: Alondra y Eloísa. Además, manifestó que no está interesado en volver a ser padre.

"No me volvería a casar. Ni casarse , ni hijos, eso está conversadísimo. Ella (Andrea) está súper de acuerdo. Tengo que hacerme la 'basta' todavía (sic)", señaló haciendo referencia a que tiene en mente hacerse una vasectomía.

Sobre los motivos detrás decisión, el locutor radial argumentó que "no me veo en una reunión de kínder con 50 años. Ser papá es una pega muy linda, pero creo que hay ciertos periodos. Ya no hay tanta energía como antes".

En este sentido, enfatizó que prefiere que su familia se mantenga como está: "Mi vínculo con mis hijas, como está compuesto, está hermoso, entonces no le sumaría más (…) Está el hijo de ella también, entonces todo está en una perfecta armonía".

Todo sobre Famosos chilenos