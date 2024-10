Nico Solabarrieta cuenta que padeció complicado problema de salud: "Me intoxiqué con un atún"

03 oct. 2024 - 00:40 hrs.

¿Qué pasó?

El exfutbolista y chico reality, Nicolás Solabarrieta, preocupó a sus seguidores luego de publicar en sus redes sociales que durante los últimos días estuvo aquejado de un complicado problema de salud.

El también empresario de ropa deportiva, contó que padeció de una intoxicación alimentaria, hecho que lo obligó a guardar reposo al presentar síntomas como fiebre, vómitos y escalofríos.

¿Qué dijo Solabarrieta?

Nico, que actualmente mantiene una relación sentimental con La Guarén, contó en sus historias de Instagram que el pasado martes permaneció en cama.

Con el paso de las horas salió a aclarar su situación: "Me acabo de levantar, como podrán ver. Llevaba todo el día acostado, estuve con un vómito, con fiebre, escalofríos. De hecho, ahora me voy a pedir algo para comer. Desde ayer que no como nada".

Intoxicación alimentaria

El exdeportista detalló que "me intoxiqué con un atún, terrible, me comí un tártaro de atún, estuve todo el día vomitando, así que por fin recuperé un poco".

“Para toda la gente que me preguntaba que me había pasado, fue eso, me intoxiqué con un pescado que estaba seguramente descompuesto", cerró.

