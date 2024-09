Ivette Vergara habló de carrera futbolística de su hijo Nicolás Solabarrieta: Manager le hicieron la siguiente confesión

01 sept. 2024 - 23:15 hrs.

Nicolás Solabarrieta, hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, alcanzó a jugar como futbolista profesional cerca de 7 años, en diferentes clubes, tanto en el extranjero como en nuestro país. A lo largo de dichos años, anotó cinco goles.

Una carrera de la cual se retiró a sus 27 años y que, de acuerdo a Ivette Vergara, su madre, se debió a que el joven no era del gusto de los dirigentes del fútbol chileno, quienes no le dieron oportunidades porque su padre, Fernando Solabarrieta, muchas veces hizo críticas hacia ellos.

Ivette acusa veto a su hijo

En conversación con Pedro Carcuro, el comentarista le consultó si es que el joven sufrió el peso de ser un Solabarrieta a la hora de ser futbolista.

Ella dijo que "yo creo que sí. Acá en Chile sí, porque yo sé. En una oportunidad hablé con dos managers, porque en algún minuto Fernando era de la idea de no tenerlos porque aquí y acá, y yo le decía ‘ya está bien. ¿Pero cómo lo hacen los chicos para moverse en este cuento?’, si esto es así de claro, como en el caso de los artistas que tienen que tener manager. Y Fernando era muy crítico de los managers".

"Yo le decía ‘está bien, pero si todos los futbolistas tienen manager. ¿Cómo crees tú que por obra y arte de magia le van a llegar ofertas y contratos si no tiene un representante?’. Y me empecé yo a meter. Cosa que yo no había hecho nunca, porque además yo siempre he sido deportista, y una se maneja en esto. Así me empecé a meter y a juntar con representantes", confesó.

Luego, tras las citas que tuvo Ivette con esos clubes, inmediatamente le dijeron que no a la posibilidad de tener a Nicolás en sus filas. La mujer tiempo después conversó con dos representantes futbolísticos, quienes le dijeron que dichos equipos negaron la entrada a su hijo debido a que Fernando había criticado tiempo atrás el manejo de los clubes.

Por último, Vergara reveló que incluso el actual ministro de Deportes, Jaime Pizarro, descartó la posibilidad de que Nicolás jugara en su equipo. "Solamente voy a decir que unos de los técnicos hoy día es una autoridad: Jaime Pizarro", sentenció.

En 2021, Jaime Pizarro se desempeñó por última vez como técnico dirigiendo a Barnechea. Solo estuvo 10 partidos a cargo del equipo, siendo este su regreso a las canchas luego que en 2007 tuviera su última experiencia de este tipo, cuando estuvo a cargo de Palestino.

