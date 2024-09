"Es impresionante la progresión": Ibai Llanos comparte su entrenamiento tras perder 25 kilos

27 sept. 2024 - 19:05 hrs.

Ibai Llanos, durante los últimos dos meses, ha estado llevando a cabo un cambio total de vida, volcándose a un estilo mucho más saludable. Esto ha traído consigo una gran baja de peso, de 25 kilos, que él mismo se ha encargado de mostrar en redes sociales.

De hecho, en su cuenta de Instagram está documentando lo que es su cambio físico día a día, mostrando además los ejercicios y comidas que está consumiendo, siempre siendo monitoreado por un experto en el área fitness.

El cambio físico de Ibai Llanos

Durante la mañana de este viernes 27 de septiembre, cumplió 55 días de su cambio físico. A su Instagram, subió un video mostrando parte de lo que es su entrenamiento de fuerza, ejercicios que son clave, además del cardio, para lograr bajar de peso.

Junto a su personal trainer, Llanos mostró sus entrenamientos de pierna. "Día 55 de cambio físico, día 55 cumpliendo la promesa. Hoy, metemos la máquina entera", indicó al comienzo del video, adelantando un entrenamiento de flexión de rodillas.

Antes de mostrar aquello, se grabó realizando sentadillas búlgaras con peso. "Es impresionante la progresión que se puede tener en el gimnasio. Antes me costaba hacer búlgaras sin peso, simplemente con mi propio peso, y ahora consigo hacerlas con 25 kilos", señaló.

Después vinieron las flexiones de piernas que realizó con el peso máximo que permite la máquina, la no despreciable suma de 103 kilos. Después realizó la extensión de piernas, también con la mayor cantidad de peso, gritando por el impacto del ejercicio.

"Siento las piernas como si fuesen fuego, como si tuviese un dragón en las piernas. Me da hasta vergüenza gritar así, pero es que me sale de dentro, es como una fuerza que tengo que expresar, me sale solo", señaló al finalizar el clip.

