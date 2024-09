"Hemos sido súper generosos": Javiera Acevedo habla de la relación que tiene con el padre de su único hijo

29 sept. 2024 - 11:15 hrs.

A mediados de 2021, la actriz Javiera Acevedo dio a luz a su primogénito, un niño al cual llamó Kai. En ese entonces, reveló que no estaba en pareja con el padre del pequeño, quien es un hombre que no pertenece al mundo del espectáculo.

La comunicadora participó recientemente en el pódcast Más Que Titulares, de la periodista Javiera Quiroga, donde profundizó sobre cómo ha llevado la maternidad y la relación que actualmente tiene con Federico, el padre de su hijo.

"El camino no ha sido nada de fácil"

"Yo creo que los dos hemos sido súper generosos como padres. Como que queremos lo mejor para nuestro hijo. Es una visión como súper madura, que nunca me lo hubiese imaginado y se fue dando de a poco", explicó Acevedo.

En este sentido, destacó que cree que el estrecho vínculo que lograron formar con Federico se debe a que "tenemos muy lindas familias detrás. Veo a él como un buen padre, porque eso es lo que yo quiero y eso es lo que mi hijo se merece".

"El camino no ha sido nada fácil. Todo lo que hemos hecho a punta de todo, tiene un niño feliz. Entonces, al final, es como, avancemos porque es la única manera, si uno se queda pegado en el pasado y sigue pensando en lo que pudo haber hecho, y tú me dijiste y yo no dije. No", continuó.

La influencer manifestó que para ella fue clave priorizar el bienestar de Kai: "Él es el importante, nosotros lo tuvimos a él. Que tú, que yo, al final eso es ego y el ego al final mata. Yo el ego lo tengo ahí, como una nube negra, como que es lo único capaz de destruir todo".

