"Pudo ser peor": El susto que se llevó el periodista Cristián Arcos en plenas Fiestas Patrias

26 sept. 2024 - 11:36 hrs.

Un verdadero susto fue el que vivió el periodista deportivo Cristián Arcos durante el fin de semana XL de Fiestas Patrias, producto de un trozo de carne que se le quedó atorado en la garganta, que le provocó que perdiera la respiración por unos minutos.

Así lo contó a Las Últimas Noticias (LUN), el reportero, revelando que en un primer momento declinó pedir ayuda a los otros comensales que compartían con él. Una actitud que vale decir, no se debe realizar, ya que un llamado de auxilio oportuno en este tipo de situaciones puede salvar la vida.

El ahogo de Cristián Arcos

"Fue uno de esos accidentes que uno nunca cree que le va a pasar", señaló el profesional. "Tiré una sobrecostilla y la piqué para picotear. Yo corté una para mí, obviamente más grande de lo aconsejable, y cuando la eché a la boca sentí que me atoraba en la garganta", recordó.

En vez de avisarle a su pareja y amigos presentes, se fue en solitario al baño. "Me fui calladito, sin decirle a nadie. Tomé agua y cuando se me empezó a rebalsar por la boca me asuste y ahí salí a pedir ayuda. Ya no podía respirar por la boca ni por la nariz", aseveró.

Sus amigos, Mario Roa y Rodrigo Pino, fueron quienes le salvaron la vida. "(Ellos) conocían la forma de realizar la maniobra de Heimlich porque son deportistas y lograron no expulsarme el pedazo de carne, pero sí que finalmente me lo tragara", sentenció.

Afortunadamente, Arcos nunca perdió la conciencia, ni quedó con ninguna secuela, exceptuando el dolor de costillas de la maniobra. Al contarle a su madre, ella le dejó en claro que pudo haber muerto. "Claramente, pudo ser peor", concluyó.