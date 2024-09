"Te la cambian entera": Negro Piñera reveló el tratamiento estético que se realiza para mantener su juventud

29 sept. 2024 - 21:15 hrs.

Miguel "Negro" Piñera es una de las celebridades más conocidas de Chile, que ha mantenido por largos años el mismo look. Su largo pelo, barba y un sombrero, todo en el mismo tono, ha formado parte de su aspecto hace décadas.

El próximo 18 de octubre cumplirá 70 años y, para mantener su aspecto, reconoció en una reciente entrevista con Pamela Díaz que no todo es "buena genética", sino que también se ha sometido a algunos tratamientos estéticos para retrasar las marcas que deja el paso del tiempo.

Así el "Negro" Piñera mantiene su juventud

Sobre cuando piensa que cambiará su estilo de vida, el músico aseguró que parará de salir de fiesta cuando cumpla 100 años. "Tengo 30 años más de huev...", sentenció, argumentando que su familia goza de bastantes familiares que llegan hasta la cuarta edad, pasando los 100 años.

Luego, indicó sobre su tratamiento estético que, "yo me hago de todo, yo me voy de repente, salgo de Chile y me he hecho transfusión de sangre, obvio. ¿Ustedes no se lo han hecho? Esto es sangre nueva y joven y se renueva, te la cambian entera".

"Mick Jagger sigue cantando y bailando porque se cambia la sangre una vez al año. Michael Jackson... Antes uno vivía hasta los 50 o los 80, y ahora hasta los 80 y 90. Y con toda la tecnología y la onda científica que hay, tú te vas a morir a los 120 años", argumentó.

Este tratamiento lo complementa consumiendo antioxidantes, y manteniendo además una buena salud mental. "Lo primero es pasarlo bien, alimentarse rico, cero estrés. Yo en mi vida no sé lo que es el estrés. Yo he vivido toda mi vida de noche y he tenido suerte con las chicas", dijo riendo.

