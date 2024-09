"Me he casado como 12 o 14 veces": La confesión del Negro Piñera sobre su vida amorosa que descolocó a Pamela Díaz

23 sept. 2024 - 15:39 hrs.

Miguel "Negro" Piñera tuvo una sincera conversación con Pamela Díaz en la última edición de "Sin Editar", el programa de YouTube de la "Fiera", donde desclasifico destalles desconocidos de su vida personal y sentimental.

En este contexto, el músico recordó con emoción a su fallecido hermano, el expresidente Sebastián Piñera. Luego, la conversación adoptó un tono más ligero, y Díaz le preguntó cómo lograba mantener una apariencia juvenil, estando a punto de cumplir 70 años.

La confesión del Negro Piñera sobre su vida amorosa

"En la vida hay que pasarlo bien, alimentarse rico, cero estrés. El estrés es el que te cag… Yo, en mi vida, no sé lo que es el estrés", aconsejó Miguel. Asimismo, remarcó que "yo he vivido toda mi vida de noche".

Lo anterior hizo que disfrutara de múltiples amores, algo que el "Negro" recuerda con gratitud. "He tenido suerte con las chicas. He tenido hartas pololas", afirmó, sorprendiendo con sus palabras a Pamela Díaz.

La conductora de televisión le consultó sobre cuántas parejas había tenido aproximadamente, ante lo que Miguel dio una reveladora respuesta: "No me acuerdo, pero yo me he casado como doce o catorce veces".

En la misma línea, aclaró que estos enlaces no fueron formales, sino que se trataban de "matrimonios místicos". "Me casé, en playa del Carmen, me casé tres veces cuando tenía la discoteca", detalló el empresario.

