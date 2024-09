"Ya no quedan lágrimas ni palabras para expresar el dolor": Miguel Piñera volvió a recordar a su hermano Sebastián

22 sept. 2024 - 20:15 hrs.

Miguel Piñera, conocido popularmente como "Negro", tuvo un nostálgico momento en el programa de YouTube, "Sin Editar", de la modelo y conductora de televisión Pamela Díaz.

Todo se originó cuando "La Fiera", en una sección de preguntas, le consultó al músico lo que más y lo que menos le gustaba de su trabajo. En aquel momento, el hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera comenzó a recordar al mandatario y algunas anécdotas que vivieron juntos.

"Me gusta cantar, el escenario me apasiona, se me olvidan todas mis penas. Desde que se fue mi hermanito lindo, canto como dice la canción: 'Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones'", comenzó diciendo Miguel Piñera.

El intérprete afirmó que continúa realizando presentaciones musicales, argumentando que "cantando se me ha pasado un poquitito -la pena-, es un bálsamo para el dolor que tengo en el corazón".

"La gente se para y aplauden de pie"

Miguel Piñera también recordó cómo el fallecido expresidente fue un impulsor para que él no dejara su sueño del canto.

"Cuando se murieron mis viejos y una hermana, Sebastián me decía: 'Dale negro, sigue cantando'. Lo que hago en todos los shows, que hemos hecho más de 50 recitales en estos 5 meses, es hacerle un humilde homenaje a mi hermano, donde yo lo nombro y la gente se para y aplauden de pie".

"Ya no quedan lágrimas ni palabras para expresar el dolor que tengo", añadió el "Negro" por la muerte de su hermano.

También señaló que al expresidente "todos lo conocían en una onda seria, pero viajé con Sebastián en moto por todo Estados Unidos. A él le gustaba cantar, le gustaba la música chilena (...). Sebastián se subía a los escenarios, el problema no era que se subiera, el problema era cómo bajarlo".

