Conoce a Francisca Allende: La esposa diseñadora del actor Jorge Zabaleta

22 sept. 2024 - 11:15 hrs.

Jorge Zabaleta es uno de los actores más populares del país, aunque poco se conoce de su vida personal. El rostro televisivo actualmente lleva una larga relación con su esposa, Francisca Allende, con quien ha tenido tres hijos: Antonio, Milagros y Raimundo.

La pareja ha mantenido su relación en un ámbito privado, al punto de que apenas tienen fotos juntos en redes sociales. Incluso, llegaron a estar separados por largos años, pero actualmente tienen un sólido vínculo.

¿Quién es Francisca Allende?

Francisca Allende tiene 51 años, es diseñadora y tiene su propia marca de ropa llamada “RockMamma”.

La mujer ha desarrollado su emprendimiento con los años a través de una tienda física que se encuentra en Lo Barnechea, además de concretar varias ventas en su sitio web.

"Looks para mujeres que corren todo el día, pero también se preocupan de verse guapas y con onda!!!! Ropa, Zapatillas y botas, todo de Francia e Italia!", destaca el Facebook de la tienda.

En el ámbito personal, Allende lleva más de 30 años junto a Jorge Zabaleta y en el año 2015 tuvieron una sencilla ceremonia de Acuerdo de Unión Civil (AUC), luego de 23 años de relación.

El periodo de separación entre Jorge Zabaleta y Francisca Allende

Pese a llevar una larguísima relación y tener tres hijos, hubo momentos complicados entre Jorge Zabaleta y Francisca Allende, al punto de que estuvieron separados por un largo tiempo, hace unos 20 años.

En 2022, el actor reveló en su programa "Socios de la Parrilla" que, tras algunas diferencias, se separó de Allende, se fue de la casa y recién regresaron tras cuatro años de distanciamiento.

"Me echaron, llevé mi bolso y una tele, la eché adentro del auto y me fui… Triste. Llego al motel donde me estaba quedando y llegó a la pieza mal, mal, prendo la tele, se quemó. Dije, 'cómo voy a ser tan quemado'", comentó Zabaleta.



Para tener un cambio radical en su vida, Zabaleta llamó a su hermana que vivía en Nepal y se fue a verla. También tuvo pasos por Tailandia y la India.

Los largos viajes de Zabaleta que su esposa e hijos aceptan

En la actualidad, Zabaleta y Allende continúan juntos, aunque cada uno enfocado en sus trabajos. Así lo comentó el actor a Tiempo X, luego de su viaje de 80 días junto a Pancho Saavedra para el programa "Socios por el Mundo".

“Lo he pasado bastante bien en la vida y no quiero que se acabe… Si no, uno andaría triste todo el día. (Mi esposa e hijos) me conocen, saben cómo soy, saben que es muy importante viajar, moverme, no puedo estar mucho tiempo en un lugar, me voy de vacaciones y a la semana me quiero ir”, afirmó el actor.

Todo sobre Jorge Zabaleta