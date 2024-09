"No te rindas": Steffi Méndez le envió enigmático mensaje de apoyo a su padre tras lío familiar

17 sept. 2024 - 16:35 hrs.

Un mensaje de apoyo fue el que le envió Steffi Méndez a su padre, el cantante y productor musical Leo "DJ" Méndez, en medio de la crisis familiar que atraviesan, luego que una de las hijas menores del cantante revelara la tensa relación que existe con esa parte de la familia.

Recordemos que una de las hijas menores del cantante, Issis, quien vive en Chile, mediante TikTok reveló que con todos sus hermanos mayores, es decir, Steffi, Leo y Eva, no se habla, así como tampoco con su progenitor, manteniendo el contacto con su hermana menor y con Esai.

"No, no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai. Yo subo contenido ¿O acaso me ves diciendo que soy de la familia Méndez? ¡No! Es tema de ver mis redes y ver que no me vinculo", señaló hace algunos días en la mentada red social.

La férrea defensa de Steffi a su padre

De inmediato quien salió a defenderlo fue la propia Steffi, quien aseguró al otro día de las acusaciones de su hermana que, "sí. Solo yo sé todo lo que has hecho por la familia, que nadie o ninguna mentira te entierre de esta manera. Te recontra amamos".

Y durante la jornada de este lunes 16 de septiembre lo volvió a hacer, con una imagen en donde aparece su padre con el producto con el que se decolora el cabello en su cabeza. Y es que durante los últimos meses, Leo ha mantenido un look de pelo rubio.

Sobre la imagen escribió, "estás en nuestros pensamientos todos los días, no te rindas. Te amamos, baba", junto a un corazón rojo. Cabe precisar que Steffi no se encuentra en Chile, sino que en Suecia. El cantante sí está en nuestro país.

Historia de Steffi Méndez

