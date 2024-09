Esposa de Álvaro Ballero aprendió a bailar cueca mirando a su suegra y cuñada: "Es medio enredada"

22 sept. 2024 - 10:15 hrs.

Son varios los famosos que han compartido registros en sus redes sociales de las celebraciones que han llevado a cabo con motivo de las Fiestas Patrias, mientras que otros tuvieron que trabajar animando eventos.

En el caso del exchico reality, Álvaro Ballero, pasó estos días festivos junto a su familia, su esposa de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, sus hijos, padres y hermanos.

A través de su cuenta de Instagram, Álvaro mostró cómo celebraron este 18 de septiembre y, como corresponde, bailaron cueca en el patio de la casa.

Esposa rusa de Álvaro Ballero aprendió a bailar cueca

A pesar de ser bailarina, es primera vez que Ludmila se aventura a bailar cueca, puesto que en dos décadas residiendo en Chile, nunca antes lo había hecho. "Aprendí mirando a mis cuñadas, suegra y sobrinas, porque bailan todos los años y los primos realizan una presentación. Llevo 20 años en el país, pero recién hace un par de años domino algunos pasos", contó a Las Últimas Noticias.

Álvaro Ballero y su esposa / Instagram

"A lo mejor, como soy patinadora sobre hielo, pude aprender la estructura de la danza observando. Admito, eso sí, que la cueca es medio enredada, pero cada persona la baila a su manera y parece que está permitido. No me enseñó Álvaro, porque ni siquiera sabe bailar muy bien, no es muy bueno, jajajá", bromeó al mismo medio.

En su defensa, Ballero dijo, "de que lo intenté, lo intenté. Creo que en el colegio me enseñaron a bailar cueca, claramente no lo recuerdo".

