Tómate 12 meses de descanso: El consejo del primer esposo de Jennifer Lopez tras su divorcio con Ben Affleck

Jennifer Lopez, una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento, ha vuelto a ser el centro de atención gracias a un consejo un tanto peculiar que recibió de una persona de su pasado: Ojani Noa, su primer esposo.

Noa, un inmigrante cubano que era mesero en un restaurante, conoció a la diva del Bronx cuando ella apenas iba iniciando su carrera, poco antes de que fuera reconocida mundialmente por su papel en la biopic sobre Selena Quintanilla.

Jennifer Lopez and her first husband Ojani Noa, 1997 pic.twitter.com/oeC8gaE52O