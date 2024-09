Jennifer Lopez y Ben Affleck: ¿Se viene una reconciliación?

Jennifer Lopez y Ben Affleck salieron juntos el pasado sábado, acompañados por sus hijos menores. Esta sería la primera vez que se les ve juntos desde que anunciaron su divorcio en agosto pasado.

El medio Page Six dijo que JLo y Ben se reunieron para almorzar en un hotel en Los Ángeles, California, con sus hijos Seraphina y Samuel Affleck. Además, aseguró que también los acompañaron los gemelos de Lopez, Max y Emme.

Ben Affleck and Jennifer Lopez ‘moving forward’ with divorce after PDA-filled brunch with kids: source https://t.co/4YoxMpffQK pic.twitter.com/ZP64P1JEGM

La noticia causó furor en las redes sociales, ya que, según testigos, los artistas estaban agarrados de las manos e incluso besándose. Sin embargo, en las imágenes difundidas sólo se les ve uno al lado del otro, sin mayor apego físico.

Jennifer Lopez beams at pal’s house after kissing Ben Affleck during brunch with their kids https://t.co/kSR84F1xRZ pic.twitter.com/Ukn6unGYVj