Alejado de la actuación: Este es el radical cambio de profesión del actor Francisco Pérez-Bannen

21 sept. 2024 - 20:30 hrs.

Francisco Pérez-Bannen logró desarrollar una carrera de casi 30 años en el mundo de la actuación, donde actuó en recordadas teleseries nacionales. Ahora, el intérprete se encuentra dedicado a otra labor, muy diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer.

Sobre volver a participar en una teleserie, Pérez-Bannen dijo a The Clinic que "es igual que en todo. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el personaje? ¿Me nutre? ¿Me hace sentido? ¿Es coherente con lo que yo hoy día quiero expresar y con lo que yo resueno? Si es así, entonces voy. Pero, si eso no pasa, entonces no voy. Muchas gracias”.

¿Qué es lo que hace hoy Francisco Pérez-Bannen?

Actualmente, el actor es terapeuta y está al servicio de los demás. De acuerdo al medio citado, hizo un programa completo de la Escuela Gestalt Viva, la que fue fundada por el psiquiatra y escritor chileno Claudio Naranjo, quien es uno de los mayores referentes de la psicología transpersonal en el mundo.

Por lo anterior, es que el intérprete realiza acompañamientos terapéuticos grupales para empresas. Asimismo, y sobre cómo comenzó todo, afirmó que "sentía un impulso muy potente desde que supe que existía Claudio Naranjo, porque además su escuela está en Chile. Pero estaba siempre con: ‘Pancho, viene la teleserie’. Y yo pensaba: ‘Ya, la voy a hacer y lo dejo para el próximo año’. Pero llegaba el próximo año y venía de nuevo otra teleserie. Hasta que llegó la pandemia".

El actor reconoció que la pandemia fue el impulso para, finalmente, atreverse a formarse como terapeuta. "En la pandemia no hubo espacio para arrancar y el salto fue brutal. Salté de la torre y llegó el momento en que la pregunta era única: ¿Crees en este camino? No es que solamente crea, lo he experimentado. ¿Y confías? Plenamente. ¿Sientes que ese es tu camino de realización? Sí. ¿Y qué estás esperando?", afirmó.

Sin embargo, Francisco Pérez-Bannen también reconoció que tuvo temor de dar un cambio de 360° con respecto a lo que venía haciendo. "Era enfrentar el miedo a decir: 'Ya, entonces dejo todo esto que hago y estudio para ser terapeuta gestáltico a los 49 años'. Y la respuesta interior era: 'Sí'. Pero con la cabeza haciendo todo su juego de temores, dudas e incertidumbres", confesó.

Por último, el intérprete nacional volvió a señalar que "no tengo idea si voy a volver a hacer teleseries, pero sí sé que quiero ser terapeuta. Sé que eso está en coherencia con mi ser".

