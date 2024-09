"Me arrastró": Claudia Conserva sufrió accidente durante Fiestas Patrias salvando a su perro de ser atropellado

23 sept. 2024 - 13:28 hrs.

Un doloroso accidente fue el que sufrió Claudia Conserva durante el fin de semana de Fiestas Patrias, el cual afectó directamente en su rostro. Así lo contó mediante el programa de redes sociales que tiene con su hermana Francisca, llamado "Las hermanitas Conserva".

El accidente de Claudia Conserva

De acuerdo al video que fue subido a la cuenta de YouTube del programa, Claudia reveló que el gran culpable del incidente fue Aslan, el perro pug que tiene, el cual, al igual que otros animales, cada vez que ve un auto lo sale persiguiendo.

Todo se dio en medio de una junta que hizo junto a su familia y compañeros de trabajo. Uno de ellos decidió irse a su casa y al sacar el auto, provocó que Aslan corriera atrás del vehículo, dando como resultado el atropello. En un intento de salvaguardar la vida del animal, Claudia se abalanzó hacia su mascota, quedando herida.

"Yo, por salvarle la vida, me tiro encima de Aslan (...) Me pegué allí en el cemento y después, como que me arrastró, con su gordura, porque se me soltó y, por segunda vez, ahí... me pegué en la pera", reveló en el video.

Su hermana Francisca catalogó el salto como el de "una ardilla voladora", entregando otros detalles de la dinámica de los hechos. "Te tiraste como para caer encima de él. Le agarraste las patas de atrás y como que te arrastró en carretilla", señaló.

Pese al dolor que sintió tanto ella como su perro, por su parte solo debe utilizar un parche en sus pómulos. Por otro lado, el animal se encuentra sano y salvo, gracias a la rápida acción que tuvo Claudia, la que le valió una lesión en su rostro.

