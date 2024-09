La diadema de bajo costo de Amalia de Holanda para completar su look con un vestido ya usado por otras royals

El Prinsjesdag o Día del Príncipe es una de las fechas más importantes en el calendario de la Casa Real de los Países Bajos, un evento político en el que los miembros de la familia real desfilan por las calles de La Haya con sus mejores atuendos.

En la más reciente edición, la heredera al trono, Amalia de Holanda, fue quien se convirtió en el centro de todas las miradas al tener un estilismo impecable y lujoso, el cual fue acompañado sorpresivamente por una diadema de bajo costo.

Amalia deslumbró durante el evento no sólo con su elegancia y buen gusto, sino también por sus arriesgadas decisiones de moda y estilismo al portar sin reparos un vestido largo que la duquesa de York, Sarah Ferguson, había usado anteriormente.

Princess Amalia of the Netherlands has been in the spotlight during Prinsjesdag 2024 as there are speculations that she is losing weight. She looks absolutely stunning 🔥❤️❤️ pic.twitter.com/JYIrCHwUf1