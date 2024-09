"No fue alterada": Familia Real desmiente haber "editado" a Meghan Markle de esta foto del príncipe Harry

La fotografía, se dice, vale más que mil palabras. En el caso de la Familia Real británica, una imagen de Harry ha sido suficiente para desatar una nueva ola de especulaciones y críticas a las que se vieron obligados a responder.

Todo ocurrió el 15 de septiembre, cuando la casa real felicitó a través de todas sus redes a Harry, por su cumpleaños número 40. Estas felicitaciones estaban acompañadas de una sola foto en la que se ve al príncipe sonriendo alegremente.

Poco después, abundaron en internet los comentarios que acusaban a la monarquía de editar y eliminar a Meghan Markle de la imagen que usaron para felicitar al duque de Sussex.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ