"La Queso" volvió a Chile como influencer para Las Fiestas Patrias: "¿Dónde está mi terremoto?"

18 sept. 2024 - 19:15 hrs.

Fue en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que los clavadistas canadienses Bryden Hattie y Taylor Downs se hicieron conocidos en nuestro país, debido a que subieron varios videos bailando la canción "It Girl" de Aliyah's Interlud, particularmente en el Metro de Santiago.

Por dicha coreografía, es que Bryden Hattie fue apodado en las redes como "Y la Queso", expresión que utilizan los jóvenes de hoy para decir "Y la que soporte", lo que significa que se debe aceptar a una persona o sus acciones tal como son.

Posterior a Santiago 2023, "La Queso" regresó a Canadá y siguió grabando videos de TikTok con la canción "It Girl", lo que generó que algunos chilenos le siguieran dejando comentarios en la red social pidiéndole que volviera pronto al país, lo que se concretó para estas Fiestas Patrias.

Fan de la Princesa Alba y del terremoto

La marca Tempo fue la encargada de traer a Bryden Hattie como influencer para que viviera la experiencia de las Fiestas Patrias.

Sobre volver a Chile, "La Queso" dijo a La Cuarta que "me siento muy bien, estoy emocionado. Definitivamente no lo esperaba. Cada vez que publico en las redes sociales, todos mis fans son de Chile y de ellos viene todo el apoyo que recibo. Así que dije, '¿sabes qué? No estoy haciendo nada en este momento, quiero volver, quiero ver a todos', los amo. Así que aquí estoy, muy emocionado y no puedo esperar a pasar las Fiestas Patrias con todos".

Hattie también dijo que, dentro de la música pop chilena, ha escuchado principalmente a la cantante "Princesa Alba", reconociendo que "en las prácticas -deportivas- pongo la canción 'Nasty', es mi favorita. Un gran saludo a 'Princesa Alba', ella es mi número uno de la música pop de las 'girlies'".

Por último, y sobre haber probado el tradicional terremoto, "La Queso" señaló que "bueno, tomé uno esta mañana y siento que debería haberlo tomado más tarde, porque lo tomé a las 11 de la mañana y fue como 'ok, vamos a tomar un poco', y luego dije '¿dónde está mi Terremoto? ¿Dónde está? ¡Dame otro ahora mismo!', así que, sí, ¡te amo Terremoto! (ríe)".

