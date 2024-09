"No me lo creí al principio": Chilena pasará Fiestas Patrias en Nueva York junto a David Beckham y Matt Damon

18 sept. 2024 - 12:15 hrs.

María Soledad Villanueva tiene 41 años y se desempeña como diseñadora industrial. La chilena, al igual que todos los compatriotas, celebrará estas Fiestas Patrias, pero lo hará de una manera muy especial.

Y es que la mujer, en esta ocasión, no estará en el país y se irá de viaje a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para pasar las festividades con destacadas figuras de la industria del entretenimiento, donde destacan el exfutbolista David Beckham y el reconocido actor Matt Damon.

La chilena participó de un concurso que estaba realizando la marca cervecera Stella Artois, que consistía en un viaje al país norteamericano y una comida que se realizara este jueves 19 de septiembre.

¿Cómo se tomó la noticia María Soledad Villanueva?

La mujer señaló que se enteró de la noticia en medio de su jornada laboral, vía correo electrónico. En un principio, le costó reconocer que era cierta.

"Fue impresionante; no me lo creí al principio. Pensé que podría ser una broma, así que le envié un pantallazo del correo a mi marido contándole que me acordaba de haber participado, pero que lo encontraba sospechoso", señaló Villanueva y según consignó Página 7.

Reconoció, también, que toda su familia es fanática del fútbol, por lo que dijo que es "un sueño hecho realidad conocer a un deportista como Beckham". Bajo esa línea, uno de los planes de la chilena es llevar una camiseta del equipo de Inglaterra para que el exfutbolista la firme.

Por otro lado, y sobre el "outfit" que ocupará, expuso que "estoy muy preocupada por mi look. Aún no sé qué voy a usar para esa noche. Es un momento muy especial y necesitamos vestir para la ocasión".

El premio del concurso incluía pasajes dobles, por lo que la chilena viajará junto a su esposo. Además, a la cena también asistirá el modelo italiano y fan de la cocina, Marcelo Marocchino, y la actriz Trinidad de la Noi.

Todo sobre Famosos