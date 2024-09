"¿Alguna petición?": Ed Sheeran le dedica una canción a una joven que corría por las calles de Londres

20 sept. 2024 - 12:15 hrs.

El cantante británico, Ed Sheeran, conocido por sus éxitos "Shape of You", "Thinking Out Loud" y "Perfect", protagonizó un comentado momento en redes sociales.

El artista se encontraba grabando un video en Londres, Reino Unido, momento en que vio a una joven que estaba trotando. En ese instante, Sheeran le preguntó a la corredora si quería hacerle una petición.

La joven, visiblemente sorprendida, le pidió al británico que le cantara la canción "Tenerife Sea", a lo que Ed Sheeran empezó a interpretar el tema con una guitarra.

La corredora comenzó a grabar al intérprete con su celular, mientras disfrutaba del momento con una sonrisa. Cuando el artista terminó su interpretación, la muchacha se despidió y continuó con su rutina deportiva.

"Estaba filmando un video en el canal hoy y canté una petición. Si alguien conoce a la corredora, dígame para que podamos tener su video", escribió Ed Sheeran en su cuenta de Instagram al compartir el video del encuentro, que ya suma más de 2 millones de "me gusta".

En los comentarios del video que compartió el británico, una joven cuyo usuario es @nikkiatinss escribió "this is me" (soy yo).

Cabe señalar que el artista se ha caracterizado por ser muy cercano con sus fanáticos. Ayer, jueves 19 de septiembre, fue parte del festival Rock in Rio 2024, realizado en Brasil.

Mira el momento que protagonizó Ed Sheeran con una joven

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos)

