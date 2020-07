La última publicación de una prestigiosa revista tiene como protagonista en su portada a la reina de Holanda, Máxima Zorroguieta(49) y su hija mayor, Amalia (16), generó fuertes críticas y repudio en redes sociales por su polémico título que decía: “La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size”, este para atraer la atención de sus lectores.

El titular despertó la indignación de distintos referentes del feminismo y el movimiento Body Positive, quienes lucha para visibilizar los cuerpos que los medios, la publicidad y otras plataformas han querido tapar.

En cuanto, en la bajada, se puede leer: “La heredera al trono, víctima de bullying, enfrenta las críticas con fortaleza y el incondicional apoyo de sus padres. Una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura demujer real.”

“Es una manera fina de decirle gorda, un horror. La palabra plus size ( talla grande) en vez de gorda es tremendo”, opinó Yanina Latorre, en Los Ángeles de la Mañana.

"Hay que empezar a hablar de la gente y los valores que tienen no si es gorda o flaca", añadió por su parte Fernanda Iglesias(52), visiblemente indignada, al aire de ese mismo programa.

“....entendieron que pueden usar el lenguaje body positive para hacer lo que siempre vivieron de hacer, comentar quién está gorda y quién no. Qué indigno todo” “No está bien hacer comentarios del cuerpo de otra persona” y “Esto es violencia”, fueron algunos de los comentarios furiosos de las redes.

La activista del movimiento Body positive, Agustina Cabaleiro más conocida como Online Mami en las redes, compartió una history en su cuenta de Instagram su postura al respecto "Orgullo, autoestima, valentía, fortaleza... ¿Las gordas somos heroínas por no estar encerradas y dejar que el mundo nos vea?", reflexionó y dejó en claro su fuerte rechazo a la publicación de Caras.

Esta publicación fue publicada en su historia compartiendo el mismo pensamiento que @bellamentearg:

Cabe destacar que, también llamó fuertemente la atención la publicación de Amalia, quien es menor de edad, nunca habló de cuestiones vinculadas a su aspecto físico, sobre todo teniendo en cuenta que Máxima mantiene serios cuidados sobre la privacidad de sus miembros. “Me parece un error muy grosero opinar sobre el cuerpo de un adolescente. La privacidad va más allá de quién sea, sino que tiene que ver la forma en que se trata el tema”, expresó Brenda Mato, modelo y activista de Body Positive en conversación con La Nación.

No es la primera vez que la revista es criticada en redes sociales por una de sus portadas. Un caso fue lo que pasó, en octubre de 2016, Mariela la Chipi Anchipi (43), la esposa de Dady Brieva (63), que posó con muy poca ropa y pusieron un título que decía lo siguiente: "Cambié mi cuerpo para no dejar de gustarle a Dady", frase que indignó también en las redes.