La icónica "Chabe" de "Mekano": Así luce la bailarina y actriz María Isabel Indo, a 17 años del fin del programa

Una de las integrantes más recordadas de "Mekano" fue "Chabe", cuyo nombre real es María Isabel Indo. De profesión actriz, durante años la joven fue parte de la "primera línea" del carismático elenco de bailarines.

Tras el término del espacio juvenil de Mega, María Isabel se mantuvo en la TV en otros programas ligados al baile y espectáculo nacional. Sin embargo, desde hace tiempo dejó de ser un rostro recurrente en la pantalla chica.

En los últimos años, "Chabe" ha tenido esporádicas apariciones en televisión, que han sido comentario obligado en redes sociales, donde algunos recuerdan con nostalgia los momentos de alegría que entregó en "Mekano".

La actriz ha debido enfrentar en más de una oportunidad las críticas de algunos usuarios, que apuntan a que ya no luce del mismo modo que cuando era bailarina. En 2015, abordó este tema, señalando que "me da lo mismo las hue… que digan de cómo me veo, porque yo sé cómo estoy, cómo soy".

El presente de María Isabel Indo

Lo cierto es que el presente de la bailarina, alejada de los medios de comunicación, es porque se ha dedicado en un 100% a su familia, especialmente a su hija, Isabella, que ya tiene 13 años. A través de redes sociales, "Chabe" ha compartido fotos junto a la pequeña, a quien describe como "el amor de mi vida".

En tanto, en 2023, Chabe decidió abrir un perfil en la plataforma Arsmate, donde vende contenido erótico para las personas que se suscriban a este. En su cuenta de Instagram, donde se mantiene activa, suele promocionar su página.

Así luce "Chabe" de "Mekano"

