"Quedé para adentro": Carolina de Moras revela los extraños episodios que tuvo con Parived

14 sept. 2024 - 16:15 hrs.

La modelo y exconductora del Festival de Viña del Mar, Carolina de Moras, abordó en un programa de televisión los extraños episodios que tuvo con Marco Antonio López, conocido como Parived en el mundo del espectáculo, y quien fue expareja de la animadora Tonka Tomicic.

De Moras partió describiendo a Parived como "un hombre muy observador y muy entrador también. Entonces, sabe como engancharle a las personas, sabe cómo llamar la atención. Y aparte que tenía esta cosa mística".

La exanimadora del certamen viñamarino reconoció que el anticuario la llamaba cuando ella se desempeñaba en el matinal de TVN. "Llamaba para hablarme del equipo del matinal (...). Me daba consejos. Me hablaba del equipo, que tuviese ojo, o sea cuidado, cosas así. Hasta que decidí no contestar más", reconoció Carolina de Moras.

Eso sí, la modelo dio a conocer otro encuentro que tuvo con el ex de Tonka Tomicic en un evento, donde afirmó que "quedé para dentro".

"Él se me acercó por la espalda, yo pensé que me iba a saludar y no me saludó (…) y me hizo como una rozada de espalda, una rozada con intención, una imposición de mano. Yo quedé para dentro", concluyó de Moras.

Cabe señalar que Carolina de Moras, actualmente, se encuentra alejada del mundo televisivo.

Todo sobre Famosos chilenos