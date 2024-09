"La criatura se mueve mucho y mostró su genitalidad": Belén Mora reveló el sexo de su tercer hijo junto a "Toto" Acuña

14 sept. 2024 - 13:15 hrs.

A finales de agosto, la comediante Belén Mora, más conocida como "Belenaza", reveló que se encuentra embarazada de su tercer hijo, fruto de su relación con su pareja, Francisco "Toto" Acuña.

A través de su cuenta de Instagram, Mora realizó un "live" tras asistir al ginecólogo y saber qué sexo tendrá su futuro hijo.

"Está todo bien, gracias a Dios. La criatura se mueve mucho y mostró su genitalidad, así que ya sabemos lo que es", partió diciendo "Belenaza" con mucha felicidad, quien asistió al médico en compañía de "Toto".

Sobre la tradición que realizan algunas parejas al revelar el sexo del hijo que esperan, que consiste en llenar un tubo de challa o humo de color azul o rosado, Mora afirmó que "no entiendo cómo hay mujeres que, teniendo el resultado, no lo leen, se lo pasan a una persona que no conocen para que llene un tubo de challa de un color y tienen el tiempo, cabeza y mente para organizar un evento para la revelación de género".

"Yo no, yo salí literalmente hace cinco minutos", agregó Mora, quien en el video se ve ansiosa y feliz.

¿Niño o niña?

Después, Mora enfocó a "Toto" para que ambos dieran la noticia al mismo tiempo: "Es un niño, voy a tener otro ser humano masculino", dijo Belén Mora.

"Es un niñito varón, va a ser el último hombre de la dinastía Acuña, por lo menos desde mi útero. Le dije al Toto que si quiere una niña va a tener que embarazar a otra persona, porque este es mi último", agregó la comediante.

Sobre el nombre del bebé, Mora dijo que "no se los voy a decir hasta que nazca, pero ya lo tenemos más o menos elegido y es muy bonito".

Mira el video de Belén Mora donde revela que tendrá un niño

