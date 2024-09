"Mucho amor para ti": Rodrigo "Gallina" respondió a ofensivo comentario por noticia de su paternidad

07 sept. 2024 - 01:15 hrs.

Hace algunas semanas, el influencer y rostro televisivo, Rodrigo Avilés, más conocido como "Gallina", anunció que se convertirá en padre por primera vez.

La noticia generó alegría y sorpresa entre sus seguidores en redes sociales, quienes lo llenaron de felicitaciones en los comentarios de la publicación en que "Gallina" se muestra muy emocionado.

Sin embargo, y como siempre suele ocurrir, algunos usuarios criticaron la publicación en los comentarios de la noticia de la paternidad del reconocido personaje.

¿Qué le dijeron a Rodrigo "Gallina" y qué respondió?

En particular, el exyingo vio un comentario ofensivo que le llamó la atención y que no dudó en responder, pero no lo hizo directamente a la persona, sino que ocupó sus historias de Instagram para responderle.

La respuesta de Rodrigo "Gallina" / Instagram

El comentario de la usuaria decía: "Jajajaja ya y no habrá una noticia algo más importante, no entiendo por qué tienen que parecer estas w... si ni siquiera sigo a este saco de w...".

A este ofensivo comentario, Rodrigo Avilés respondió, "para mí ser papá es la noticia más linda que puedo recibir. Hay personas con tanta rabia en la vida. Mucho amor para ti", señaló.

¿Qué nombre le pondrá Rodrigo "Gallina" a su hijo?

En una entrevista con Pamela Díaz, la Fiera le consultó por el nombre del bebé y Rodrigo "Gallina" respondió que, "si es mujer se va a llamar Martina y si es hombre Lucas... Lucas Tudor", concluyó bromeando.

