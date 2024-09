"Me expliqué mal": Luis Jiménez aclara sus dichos sobre el divorcio con Coté López

06 sept. 2024 - 20:34 hrs.

El exesposo de María José "Coté" López, Luis Jiménez, dio que hablar durante la jornada de este jueves 5 de septiembre tras revelar que se encuentra en los trámites de divorcio, dejando en claro de esta forma que su unión con la modelo llegó a su fin.

"Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose (Coté López) nos separamos en septiembre del año pasado (2023). Después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio", indicó en una historia de Instagram desde su auto.

"Para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados. Sí, soltero, sin pareja, no buscando pareja, estoy superbién así", añadió.

Luis aclara confusión

Esta declaración causó algo de confusión entre sus seguidores, quienes creyeron que Jiménez ya se encuentra divorciado de Coté. Algo que a un programa de Canal 13, Jiménez quiso rectificar, frente a quienes no entendieron bien sus explicaciones.

La periodista Cecilia Gutiérrez fue la que conversó con Luis. "En mi suspicacia le pregunté: ‘Si ustedes firmaron el divorcio en enero, quiere decir que el cese de convivencia lo firmaron el año pasado (2023), porque te exigen un año del cese’", señaló sobre la plática que tuvo con el exfutbolista.

"Me dice: ‘No, no firmamos el divorcio, firmamos el cese. En febrero estaríamos divorciados, me expliqué mal'", contestó Luis, remarcando que en febrero del 2025 oficialmente su matrimonio con Coté podrá llegar a su fin, siempre y cuando mantengan la decisión de disolverlo.

Todo sobre Famosos chilenos