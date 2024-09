"Es pésimo vivir así": Jaime Vadell revela la dura enfermedad que afecta a su esposa Susana Bomchil

06 sept. 2024 - 21:12 hrs.

Una sincera confesión fue la que hizo Jaime Vadell en un programa de televisión sobre la actual vida familiar que lleva con su esposa, la actriz y diseñadora Susana Bomchil, con quien contrajo matrimonio hace más de 50 años.

El octogenario actor reveló que su esposa se encuentra enferma, con una pérdida de memoria que de a poco le ha ido afectando también a sus extremidades. Recordemos que esa es una de las tantas consecuencias que tienen los diagnósticos de alzheimer o demencia.

La enfermedad de la esposa de Jaime Vadell

En un programa de Canal 13, Jaime Vadell señaló su esposa, Susana, "tiene conciencia relativa de que ha perdido movilidad, que está mal. Fue algo gradual pero bastante rápido, y se ha estabilizado. Es como las hueas esto, es pésimo vivir así".

"Hay muchas cosas que no recuerda y otras que extrañamente sí recuerda, y eso tiene bastante de desconcertante. Y vivir con una persona que no se acuerda es como que no se hubiera vivido", confesó. Eso sí, ella lo sigue reconociendo. "Ella igual mantiene un amor tremendo (...) le carga cuando no estoy", sumó.

A lo largo de las 5 décadas de matrimonio, Jaime y Susana tomaron la decisión de no tener hijos juntos, sino que formaron una familia con los dos hijos que cada uno tiene de matrimonios pasados. Mientras él solo tuvo hombres, ella es madre de mujeres.

"Es el amor de mi vida. Aquí ya nada más, y ella también, porque ella tenía su vida. Tiene dos hijas grandes. Me enamoré mucho, me llamó la atención su alegría de vivir, su capacidad generosa y su belleza", indicó. Sobre si fue una decisión acertada no tener hijos, reflexionó y dijo "no sé si fue una correcta decisión, tal vez debí tener siete hijos. A veces dan ganas de tener una porrada de hijos y que lleguen con los nietos y los sobrinos y todo".

