"La sangre no vale nada si no hay amor": El mensaje de DJ Méndez luego de que su hija expusiera quiebre familiar

06 sept. 2024 - 20:17 hrs.

Hace unos días, Issis Méndez, una de las hijas de Leo "DJ" Méndez, expuso en redes sociales que está distanciada de su mediática familia. La adolescente aseguró que solo se relaciona con uno de sus hermanos menores.

Tras la polémica publicación de su media hermana, la primogénita del intérprete de "Lady", Steffi Méndez, compartió un críptico mensaje en su cuenta de Instagram junto a un emoji de payaso: "no me interesa, pero sí me interesa".

El mensaje de DJ Méndez tras polémicas declaraciones de su hija

Posteriormente, la actriz dedicó unas sentidas palabras a su padre. "Tarde o temprano se sabrá la verdad. Siempre te defenderé, incluso cuando ya no estés aquí. Solo yo sé todo lo que has hecho por la familia, que nadie o ninguna mentira te entierre de esta manera", manifestó.

El drama no quedó ahí, ya que el cantante porteño también reaccionó a los dichos de Issis. Vía stories, subió un enigmático post, dejándose ver afectado por la situación: "Mi dolor es más grande que el amor que he entregado en mi vida entera".

Luego, replicó el mensaje de Steffi y agregó: "Esta niña, ya mujer, me enseñó que la sangre no vale nada si no hay amor… un amigo te puede amar más que un hermano de sangre. Nosotros no hablamos, solamente nos miramos y ya sabemos qué nos está pasando o sentimos. Esa conexión es de otro nivel".

Cabe destacar, que el artista chileno tiene una numerosa familia. En detalle, tuvo tres hijos en Suecia con Ninoska Espinoza: Steffi, Leo y Eva. Luego, años más tarde, en Chile, nacieron sus otros hijos: Esai (con Marcela Duque) e Issis y María Fernanda, cuya madre es Katalina Hormazabal.

Historias de Instagram borradas de DJ Méndez

Todo sobre Famosos chilenos