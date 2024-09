Participó en el reality de Mega "Doble Tentación": Así luce hoy Marcela Duque, exesposa de "DJ" Méndez

06 sept. 2024 - 08:10 hrs.

Fue a comienzos de la década del 2010 cuando Leo "DJ" Méndez decidió realizar un docurreality de su vida privada y familiar, mostrando parte de lo que era su día a día en Santiago.

El espacio, llamado "Los Méndez" tuvo cuatro temporadas, las que se emitieron entre los años 2012 y 2014. Gracias a dicho programa, los hijos mayores del artista, Leo y Steffi, lograron obtener una importante popularidad, lo que les permitió consolidarse como influencers en redes sociales.

Además, otra de las personas que captó la atención de los televidentes, fue Marcela Duque, con quien, incluso, "DJ" Méndez se casó en uno de los episodios del docurreality, consolidando así una relación de años que comenzó cuando ambos estaban en Suecia.

Producto de la unión entre ambos, nació el único hijo de la pareja: Esai Méndez.

Marcela Duque y su paso por "Doble Tentación"

Con el fin de "Los Méndez", Marcela y el cantante ingresaron al reality de Mega "Doble Tentación", que se emitió en el año 2017. En el espacio, ambos afianzaron su relación y mostraron un poco más de su vida privada, además de tener que competir en competencias físicas y "lidiar con las tentaciones", que eran los integrantes solteros del programa.

Sin embargo, en el año 2019, "DJ" Méndez confirmó su separación de Marcela Duque. Eso sí, el cantante elogió el rol de madre de su, ahora, exesposa: "A pesar de que estamos separados como pareja, no sabes lo feliz que me siento al saber que sigues siendo parte de mi vida", dijo el artista nacional.

El presente de Marcela Duque

Actualmente, Marcela Duque se encuentra viviendo en Estocolmo, Suecia. Además de la nacionalidad chilena, también tiene la sueca y húngara.

Si bien la exintegrante de "Doble Tentación" se alejó de los medios de comunicación y del mundo del espectáculo nacional, mantiene el contacto con sus seguidores en Instagram, donde comparte parte de su vida. En dicha red, acumula más de 234 mil seguidores.

En la red social, Marcela Duque ha compartido diferentes momentos con Esai como protagonista. Por otro lado, también ha subido registros de sus viajes, siendo uno de los más destacados el que realizó a Egipto.

Lamentablemente, no todo ha sido felicidad para la exeposa de "DJ" Méndez, ya que hace semanas atrás comunicó el fallecimiento de su padre. "Te fuiste mi viejito lindo, me duele, me duele tanto. Qué hago ahora... no sé... no sé nada... Mi única hija... con una sonrisa me lo decías... te amo, papá", escribió Duque en una emotiva publicación.

Así luce hoy Marcela Duque

