?Si me pusiera a hablar, quizás no se casaría": Faloon Larraguibel arremete contra Karol Lucero tras acusarla de robo

02 sept. 2024 - 16:32 hrs.

Faloon Larraguibel se refirió a las acusaciones que su expareja, Karol Lucero, emitió en su contra. El comunicador, con quien mantuvo una relación de cinco años, aseguró le prestó dinero, pero ella jamás se lo regresó.

Estas declaraciones surgieron después de que la modelo revelara en un reality show que el Karol contactó por teléfono a Jean-Paul Pineda, cuando iniciaba su romance con el exfutbolista. "Me quería hacer la vida imposible", afirmó.

"Si me pusiera a hablar, quizás no se casaría"

En su paso por "Podemos Hablar", Larraguibel explicó las circunstancias en que ocurrió aquella llamada. "Supuestamente, él quería cobrar un dinero que yo le debía (…) Él llama al Paul y le dice: 'Oye, sabes que yo tengo que hablar contigo, porque Faloon ingresó a mi departamento y me robó dinero'".

"(Le dice) 'Yo tengo cámaras, tengo los videos de que Faloon ingresa al departamento y me roba esto'", continuó la exchica "Yingo". Además, señaló que, a pesar de que Jean-Paul le pidió que enviara la evidencia, Karol empezó a excusarse y, al final, no mandó ni los videos ni ninguna otra prueba.

En este sentido, dejó entrever que los registros del supuesto delito no existieron y manifestó que no entiende por qué su expareja inventó esa historia. También aprovechó de dejar en claro que le molesta que Karol se refiera a ella "y que diga: 'yo terminé con ella porque quería ser mamá'. No".

"Podría decir tantas cosas, pero no, porque esto ya es más grave. Incluso lo dije en el programa de la Botota, que en verdad si me pusiera a hablar quizás no se casaría, porque son cosas graves. Si quiere hablar, yo también voy a hablar. Las otras cosas son muy graves", sentenció.

