"Te dejé los mejores regalos del mundo": El cariñoso saludo de Lisandra Silva a Raúl Peralta por su cumpleaños

Durante este lunes 2 de septiembre, la influencer cubana Lisandra Silva felicitó a través de su cuenta de Instagram a Raúl Peralta. El bailarín, con quien mantuvo una relación por más de cinco años, cumplió 42 años.

Recordemos que en abril pasado, la modelo confirmó su separación con el chileno, con quien formó una familia. Sin embargo, ambos han manifestado que actualmente mantienen un estrecho vínculo por el bienestar de sus hijos: Noah y Leiah.

"Te dejé los mejores regalos del mundo"

La cercanía entre ambos se evidenció en el cariñoso saludo que le dedicó Lisandra al artista. En una postal en la que Raúl aparece junto a Noah parados de manos en la playa, la exchica reality le escribió "feliz cumple al papi más divertido del planeta tierra".

En la misma línea, continuó: "Que Dios te colme de bendiciones y que la vida te regale muchas satisfacciones este año. Si bien no estoy en Chile, te deje los mejores regalos del mundo. Disfrútalos y que pases un feliz cumple".

El artista estuvo cerca de un mes alejado de sus hijos, quienes se encontraban de vacaciones junto a su madre en Tulum, México. Hace unos días, los niños regresaron al territorio nacional y protagonizaron un emotivo reencuentro con su padre que los esperó en el aeropuerto.

En su feed, Raúl compartió un post en el que hizo una particular aclaración: "Aunque aún algunos no lo crean y sigan preguntando si somos hermanos o no (con Gabriel Peralta)… les tengo que decir que sí… y que nacimos el mismo día y que somos gemelos".

Historias de Instagram de Lisandra Silva

