"Carita de mosca muerta": Angélica Sepúlveda reprocha con dureza el papel de "víctima" de Camila Andrade

30 ag. 2024 - 17:28 hrs.

El triángulo amoroso entre Carla Jara, Francisco Kaminski y Camila Andrade ha sido una de las noticias más comentadas del 2024 en la farándula nacional. Tanto así, que diversas figuras del espectáculo criollo han hecho públicas sus posiciones al respecto.

Sin embargo, son pocos los que han podido enfrentar cara a cara a los protagonistas de este lío romántico, siendo una de ellas Angélica Sepúlveda. Fiel a su estilo, la polémica chica reality no tuvo pelos en la lengua para confrontar a Andrade por su papel de "víctima" tras la polémica.

"Carita de mosca muerta"

"Tú entraste acá con el eslogan de que 'quiero que la gente me conozca porque me han criticado, me han juzgado, yo no hice esto, soy poco menos la María Magdalena a la que le tiraron puñaladas sin haber hecho nada'", lanzó la oriunda de Yungay en una dinámica del reality de Chilevisión.

"Hay cosas que una tiene que decir 'ok, hice esto, va a haber consecuencias', sobre todo cuando uno se mete a un ámbito, algo tan particular como es una familia", agregó al enfrentar a Camila.

Sepúlveda continuó criticando la postura que tomó Andrade, diciéndole que "Nadie te ha juzgado, simplemente... tu carita de mosca muerta y de víctima respecto de eso, es lo que nadie te compra y yo tampoco".

Tras esto, la polola de Kaminski no le quiso responder a Angélica y se limitó a decir: "No me interesa absolutamente nada de lo que sale de ti, así que esa sería mi respuesta".

