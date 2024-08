"Es la mejor decisión que he tomado": El antes y después de Camila Sepúlveda tras someterse a un bypass gástrico

30 ag. 2024 - 21:19 hrs.

El año pasado el nombre de Camila Sepúlveda estuvo en varios medios nacionales tras denunciar por violencia intrafamiliar (VIF) a su pareja, el exjugador de Colo Colo Jordhy Thompson.

Tras idas y venidas en la relación, la joven de 22 años se fue a vivir con él a la ciudad rusa de Oremburgo, no sin antes realizar un gran cambio físico en su cuerpo.

Camila Sepúlveda se sometió a bypass gástrico

"Me operé. Me hice un bypass, el 30 cumplo 4 meses de ser operada ya", reveló Sepúlveda luego de que sus seguidores de Instagram le preguntaran a qué se debía su baja de peso en el último tiempo.

"Es la mejor decisión que he tomado, no me arrepiento para nada, al principio es difícil, pero después ver los cambios motiva demasiado", agregó.

La exestudiante de Obstetricia señaló que pagó la operación de forma "particular" y que le costó 8 millones de pesos. "También tengo una lipo con transferencia a los glúteos y debí haberme operado al revés, primero bypass y después lipo, porque al bajar tanto de peso ahora se me fue el poto", explicó.

Por último, Camila Sepúlveda publicó unas imágenes en donde evidencia los kilos que ha perdido gracias a la cirugía. "Agradezco el hate, porque sin eso no me habría dado cuenta como estaba. Así que gracias como dice la Oriana", dijo.

El antes y después de Camila Sepúlveda

El cambio físico de Camila Sepúlveda (Instagram)

