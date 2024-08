Denisse Campos responde a su hermana Daniella tras críticas por su candidatura a concejal: "Para mí no existe"

28 ag. 2024 - 12:52 hrs.

Una de las famosas chilenas que se está presentando en las elecciones para convertirse en concejal de la comuna de Valparaíso es la exchica reality Denisse Campos, quien recordemos, es la mediática hermana gemela de Daniella Campos, con la cual está lejos de tener una cercana relación.

Ambas han tenido enfrentamientos de manera pública, y recientemente, en un programa de televisión, Daniella reconoció que bajo ningún punto de vista votaría por su hermana. "No dudo de las buenas intenciones, pero siento que hay que tener algo más que buenas intenciones en la vida para poder asumir ciertas responsabilidades", sentenció, recomendándole a su hermana que debería "partir haciendo otras cosas" que demuestren su compromiso con el servicio público.

La respuesta de Denisse

Como era de esperarse, Denisse Campos no se quedó callada y en conversación con el programa "Qué te lo digo", fustigó los dichos de su hermana y arremetió contra ella, asegurando de entrada que ya no la considera parte de su familia.

"Lamento profundamente las palabras de mi exgemela, Daniella Campos. Por supuesto, entiendo que una persona de Chicureo jamás podría entender las necesidades de la gente del puerto de Valparaíso", expresó de partida.

Denisse Campos

Luego, aseguró que "años llevó trabajando aquí y ahora definitivamente pienso en trabajar y concentrarme como fiscalizadora para el desarrollo cultural, laboral, de educación, seguridad y también sobre la violencia contra la mujer, que es uno de los (temas) más importantes".

"Respecto a las palabras de Campos 2 (Daniella), que le fue muy mal apoyando al señor Kast (José Antonio), lamento mucho su opinión, no me interesa de todas maneras porque ella desconoce las necesidades de la gente. Como yo ya lo dije, no tiene cercanía ni empatía con ninguna de las personas que realmente viven o que son del pueblo, por eso a ella le va a ir mal", añadió.

Antes de despedirse, repasó por última vez a su hermana, expresando que lleva "muchísimos años alejada tanto de mí como de la familia (...) llevó muchos años trabajando durísimo como persona individual, así que señora Campos 2, para mí no existe".

Todo sobre Famosos chilenos