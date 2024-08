La curiosa razón por la que Francisco Pérez Bannen se acercó al mundo del teatro

26 ag. 2024 - 19:40 hrs.

El actor Francisco Pérez Bannen tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de la actuación, siendo recurrente en teleseries, series y como no, teatro, participando en diferentes montajes que se han presentado a lo largo de Chile.

Una carrera a la cual tuvo sus primeros acercamientos cuando apenas era un adolescente, pero que estuvo lejos de llegar por amor a al arte dramático, sino que por una razón completamente diferente, la cual dio en un programa de CHV.

¿Cómo llegó a la carrera de teatro?

El actor reveló que, cuando adolescente, iba en un colegio de hombres. Cansado de convivir solo con compañeros, decidió inscribirse a un taller de Teatro, el cual era dictado de forma mixta, en alianza con un colegio femenino cercano.

"Estuve en unos talleres de teatro en el colegio, pero me metí esencialmente, porque mi colegio era de puros hombres, y era el único taller en el colegio que se hacía mixto con chicas del colegio de al frente", indicó, reconociendo luego que "la verdad no me llamó la atención tanto (el teatro), estaba mucho más preocupado de estar con las chiquillas, y eso era una experiencia demasiado nueva, después de estar con 45 peludos durante toda la vida".

Francisco Pérez Bannen

Prueba de lo anterior es que al salir del colegio ingresó a estudiar la carrera de Derecho, siguiendo los pasos de su padre, logrando estar eso sí solo dos años matriculado en la carrera, ya que la presión por mantenerse en la universidad, sin quererlo, se estaba haciendo insostenible.

"Yo decía la vida es ahora, y necesito decir ahora lo que siento, lo que pienso, si no me voy a morir, se los juro que tenía una sensación de que iba a explotar si no lograba expresarme ya", recordó. Pese a la negativa de su familia, se cambió a Teatro aunque con la idea primero de ser director. Con el paso del tiempo, se terminó "enamorando" del rol de actor.

